Zero Escape: Zero Time Dilemma ist jetzt für PC und Xbox erhältlich

Spike Chunsoft hat angekündigt, dass Zero Escape: Zero Time Dilemma, der dritte Teil der Serie, bereits zum Kauf und Download verfügbar ist. Die vorherigen klassischen Lieferungen wurden zuvor im März in einem Bundle namens The Nonary Games veröffentlicht (das Kotaro Uchikoshis Fetisch Nummer 9 fortsetzt), so dass diese komplette Trilogie jetzt auf Xbox erhältlich ist.

Wenn Sie es nicht wissen, ist Zero Escape eine Abenteuer- und Fluchtspielserie, die im Visual Novel-Genre eingerahmt ist, einem Krimi, in dem die Charaktere von einer rätselhaften Figur namens Zero gefangen und gezwungen werden, Teil eines tödlichen Spiels zu sein. Dieses Null-Zeit-Dilemma zählt mit 9 Teilnehmern, und es gibt nur eine klare Regel: Die Tür öffnet sich, wenn 6 von ihnen sterben. Wer lebt und wer stirbt? Es liegt an Ihnen, es herauszufinden.

Obwohl ZTD nicht den gefeierten 999 und Virtue's Last Reward gewachsen ist, ist dies definitiv der Weg, um diese Trilogie auf einem Microsoft-System abzuschließen. Zero Escape: Zero Time Dilemma ist im Microsoft Store und im Xbox Digital Store (für Xbox One) für 19,99 € erhältlich.