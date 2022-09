Matt Booty: Perfect Dark hat "ganz im Gegenteil" der Probleme

HQ

Vor fast genau einem Jahr gab Microsoft bekannt , dass der Entwickler The Initiative mit Crystal Dynamics (Tomb Raider) an Perfect Dark arbeiten würde. Es wurde allgemein als Zeichen dafür gewertet, dass die Entwicklung nicht gerade reibungslos verlief, auch wenn Insider behaupteten , dass es tatsächlich genau wie geplant voranschreitet.

Nun hat sich der Xbox Game Studios-Chef Matt Booty in einem PAX West-Interview zu der Sache geäußert. Er sagt, es sei " genau das Gegenteil" von Problemen für The Division und Crystal Dynamics, und fügt hinzu, dass AAA-Spiele, die von einem einzigen Studio gemacht werden, heutzutage der Vergangenheit angehören, was ein Argument ist, das angesichts der Entwicklung anderer großer Titel tatsächlich wahr zu sein scheint:

"Wie wir Spiele machen, entwickelt sich weiter ... Die Idee eines einzigen Teams unter einem Dach passiert wirklich nicht mehr so oft. Ich werde ein Beispiel verwenden - unser Perfect Dark-Team unten in Santa Monica, The Initiative. Also haben wir gerade diese große Partnerschaft mit Crystal Dynamics gemacht, und ich habe online gelesen: "Oh, das muss bedeuten, dass es ein Problem oder so etwas gibt" - es ist genau das Gegenteil, oder? Sie haben dieses Veteranenteam bei Crystal Dynamics, ein großes AAA-Team mit über 100 Mitarbeitern, das verfügbar wird. Natürlich wollen wir mit ihnen arbeiten, besonders wenn sie schon einmal so ein Spiel gemacht haben."

Was denkst du, ist es nur Schadensbegrenzung von Booty, oder macht er einen gültigen Punkt?

Danke VGC