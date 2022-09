Der kommende Mario-Filmtitel wurde anscheinend enthüllt

HQ

Wir gehen davon aus, dass niemand die Tatsache übersehen hat, dass Illumination (Despicable Me, Minions) gerade einen Mario-Move mit Chris Pratt als Stimme hinter dem Klempner selbst macht. Bisher haben wir nichts davon gesehen, und es hat nicht einmal einen richtigen Titel, obwohl es im April 2023 Premiere hat.

Bis jetzt. Auch wenn es sich nicht um eine offizielle Ankündigung handelt, haben die Illumination Studios Paris den Film nun als Spielfilm auf ihrer Website hinzugefügt - und hier wird er als Super Mario Bros aufgeführt. Während dies ein Platzhalter sein könnte, deutet die Tatsache, dass es jetzt mit einem Titel hinzugefügt wurde, darauf hin, dass es real ist.

Auch... Es ist ein Name, der eine ganze Menge Sinn machen würde, anstatt etwas Langweiliges wie Mario Movie oder vielleicht etwas wie Mushroom Kingdom oder The Plumber Who Shagged Me.

Was denkst du über diesen Titel für den Film?

Danke DespicableOutOf