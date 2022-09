Mega Drive Mini 2 jetzt in Europa vorbestellbar

HQ

Mega Drive Mini 2 wurde Anfang des Jahres für Japan bestätigt und sah zunächst nach einem Produkt aus, das dort bleiben könnte. Glücklicherweise wurde es später auch für die USA als Genesis Mini 2 und schließlich auch für Europa angekündigt.

Jetzt hat Sega eine offizielle Vorbestellungsseite gestartet, und es scheint, als wäre es eine exklusive Amazon-Einheit in vielen großen Märkten, die £ 104.99 / € 109.99 kostet, wenn sie am 27. Oktober startet. Wir haben auch ein schönes Video mit viel Retro-Liebe bekommen, das alle Spiele vorstellt, die wir in der europäischen Version dieser Mini-Konsole bekommen. Eine vollständige Liste finden Sie auch weiter unten, wenn Sie Text bevorzugen.

HQ

Mega Drive



Nach Brenner 2



Außerirdischer Soldat



Atom-Läufer



Bonanza Bros.



ClayFighter



Kreuzritter von Centy



Wüstenstreik: Rückkehr in den Golf



Regenwurm Jim 2



Elementar-Meister



Tödliche Wut 2



An Boden gewinnen



Goldene Axt 2



Granada



Höllenfeuer



Herzog Zwei



Mitternachtswiderstand



Outrun



OutRunner



Phantasy Stern 2



Volkreich



Regenbogeninseln Extra



Ranger X



Ristar |



Rolling Thunder 2



Shadow Dancer: Das Geheimnis von Shinobi



Leuchtkraft 2



Leuchten in der Dunkelheit



Soleil



Sonic 3D-Explosion



Spritzhaus 2



Straßen des Zorns 3



Super Hang On



Super Street Fighter 2: Die neuen Herausforderer



Der Schlamm



Die Rache des Shinobi



ToeJam & Earl in Panik auf Funkotron



Truxton |



VectorMan 2



Aussichtspunkt



Virtua Racing



Kriegslied



Mega CD





Ecco der Delfin



Ecco: Die Gezeiten der Zeit



Final Fight CD



Nachtstürmer



Nachtfalle



Robo Aleste



Kanalhai



Shining Force CD



Silpheed |



Sonic CD



Die Ninja Warriors



Yumemi Mystery Herrenhaus



Bonus