Rick und Morty erleben in der PlayStation-Werbung ein von God of War inspiriertes Mini-Abenteuer

Es kommt nicht sehr oft vor, dass wir über Werbung berichten, aber andererseits gibt es nicht viele Male, dass ein so mit Spannung erwartetes Spiel wie God of War: Ragnarök mit der berühmten ikonischen Zeichentrickserie Rick and Morty übergeht. Und doch ist genau das in einem neuen Werbespot von PlayStation passiert.

Bekannt als God of War Ricknarok, sehen wir im Video, wie Rick sich den Kopf rasiert und sein Gesicht mit Kratos' Kriegsfarbe bemalt, bevor er Morty durch ein Portal auf ein Abenteuer in die Neun Reiche führt, wo wir bald darauf Krat sehen... Rick, der eine Truhe plündert und die Leviathan-Axt findet.

Die Anzeige wurde erstellt, um sowohl Rick and Morty Staffel 6 hervorzuheben, die erst kürzlich mit dem Streaming begonnen hat, als auch God of War: Ragnarök, das am 9. November auf PS4 und PS5 landet.