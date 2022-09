Ein riesiges Elden Ring-Artbook scheint diesen November zu kommen

HQ

Wenn Sie zufällig jemanden kennen, der ein großer Fan von FromSoftware's Elden Ring ist, dann kennen wir vielleicht das perfekte Weihnachtsgeschenk, das Sie für ihn bekommen können. Wie von PC Gamer und Famitsu bemerkt, ist ein riesiges Artbook zum Action-RPG online aufgetaucht.

Dieses offizielle Artbook ist eigentlich so ein Gigant, dass es in zwei 400-seitige Bände aufgeteilt ist und bereits im November dieses Jahres erscheinen wird, genauer gesagt am 30. November. Es gibt jedoch einen Haken, da es im Moment so aussieht, als wäre dies nur für eine japanische Veröffentlichung geplant, was bedeutet, dass wir nicht wirklich wissen, wann / ob es seinen Weg in die Regale im Rest der Welt finden wird.

Unter der Annahme, dass dies der Fall ist, erwarten Sie, dass die Bücher jeweils etwa £ 27 kosten, da sie für jeweils £ 4400 erhältlich sind.