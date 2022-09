Neill Blomkamp findet Spieleentwicklung "kreativ ziemlich cool"

HQ

Während Gunzilla Games noch nicht allzu viel von seinem Debüttitel Off The Grid gezeigt hat, hatte der Entwickler eine ziemlich bedeutende Präsenz auf der Gamescom. Und da dies der Fall war, hatten wir während unserer Zeit auf der deutschen Convention die Gelegenheit, uns mit dem Regisseur von District 9 und Elysium, Neill Blomkamp, zu treffen, um alles über seine Beteiligung an der Entwicklung des Spiels zu erfahren.

"Ich finde die Spieleentwicklung kreativ ziemlich cool", sagte Blomkamp uns. "Es ist ein längerer Prozess als das Filmemachen, und es fühlt sich irgendwie so an, als wäre man die ganze Zeit im Postproduktionsteil des Filmemachens, was schön ist. Es ist eine Art drucklose Situation, in der man sich Zeit nehmen kann, aber es ist gut, ich fühle mich kreativ in dem, was wir tun, und ich denke, es wird cool sein. Wir haben viel Arbeit vor uns."

Später durch das Interview, das Sie oben vollständig sehen können, haben wir Blomkamp auch gefragt, wann wir einen guten Blick auf Off The Grid werfen können.

"Um diese Zeit im nächsten Jahr wären wir an einem ziemlich guten Ort, denke ich. Wie viel Spieler in ihren Händen haben, im Vergleich zu dem, was sie sehen, steht zur Disposition, aber nächstes Jahr um diese Zeit wird es definitiv eine Menge geben."

Um zu erfahren, warum Blomkamp in die Spieleentwicklung einsteigen wollte und wie die Entwicklung von Off The Grid voranschreitet, schauen Sie sich unser vollständiges Interview an.