Das beliebteste Spiel von Steam Deck könnte Sie überraschen

Valves poweful Handheld-Gaming-PC Steam Deck wurde Ende Februar 2022 veröffentlicht. Seitdem haben die Leute die Maschine übernommen, und Valve hat verfolgt, was vor sich geht.

Der August ist jetzt vorbei, also ist es eine großartige Zeit, um zu erzählen, was die beliebtesten Spiele auf dem Gerät waren, gemessen an den gespielten Stunden. Die Nummer eins könnte für Sie eine Überraschung sein.

Vampire Survivors ist ein minimalistischer Roguelite im Early Access und kostet nur 2,39 Euro. Sie können sich das Spiel hier ansehen. Diese anderen Spiele auf der Liste sind weniger überraschend, da es Cult of the Lamb, Elden Ring, Marvel's Spider-Man Remastered, Stardew Valley, No Man's Sky, Hades, Multiversus, Skyrim und Monster Hunter: Rise gibt.