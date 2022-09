Die beiden Geheimnisse im Titel Wo Long "versteckt"

HQ

Während unseres Besuchs auf der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, Team Ninja zu interviewen, um uns mehr Details über Wo Long: Fallen Dynasty zu erzählen, und wir konnten einige Geheimnisse über das kommende Action-RPG entdecken, das in den Drei Königreichen der chinesischen Tradition spielt.

Wir wussten bereits Details über die Hauptunterschiede zu den früheren Arbeiten des Studios in der Nioh-Serie und seinem Kampfsystem, aber wir wollten ein wenig weiter gehen und die wahre Essenz des Spiels und die Rolle seines Protagonisten verstehen. In diesem Sinne erzählten uns die Produzenten des Titels, Fumihiko Yasuda und Masaaki Yamagiwa, von der verborgenen Bedeutung des Titels, als wir sie nach der Rolle der Drachen fragten.

"Der Titel selbst erwähnt auch einen Drachen in dieser Welt, also ist dies eines der Hauptkonzepte, nach denen wir suchen. Es konzentriert sich sehr auf Drachen, also haben Sie Recht. Der Drache ist wie diese Art von geheimer Entität, ein irgendwie göttliches Tier oder eine Kreatur. Und darauf wird sich das Spiel konzentrieren."

Tatsächlich ist der Titel Wo Long die Kombination aus Wo (das Selbst oder der Aufstieg) und Long (Drache), so dass wir den Titel als "Ich, der Drache" oder "Der Aufstieg des Drachen" entziffern können, in dem unser Protagonist diesen Aufstieg zur Göttlichkeit auf der Grundlage der chinesischen Mythologie verkörpert.

"Du hast deinen Charakter im Spiel, der der Hauptcharakter ist, als den du spielen wirst, und irgendwie wird er von einem einfachen Soldaten oder Militärmann zu einem "Aufstieg" durch die Ränge. Du wirst stärker, du wirst mehr Fähigkeiten und Waffen und so weiter bekommen. Es wird auch sehr wichtig in der Geschichte sein, weil es auch Teil dieser Zeit ist, bevor viele berühmte Charaktere in China herauskamen, also wirst du Teil dieser Veränderung sein."

Unser Charakter mag als Unbekannter für die Öffentlichkeit beginnen, aber wir sind sicher, dass er am Ende der Reise eine Legende sein wird.