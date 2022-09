Arcane ist eine Emmy-prämierte Serie

HQ

Wir liebten Arcane. Sie können das deutlich sagen, indem Sie unsere Rezension der Netflix-Animationsserie hier lesen. Und nach der Bewertung der Show auf IMDb zu urteilen, taten dies auch viele Fans (es ist derzeit die 24. am höchsten bewertete Show aller Zeiten auf der Website). Diese Wertschätzung hat sich auch in Preisverleihungen niedergeschlagen, wie es scheint, da Arcane jetzt eine Emmy-prämierte Serie ist.

Die Zeremonie fand am Wochenende statt, wo Arcane die Ehre zuteil wurde, dass es sich gegen The Simpsons und What If ...? durchsetzte, um die erste gestreamte Serie zu werden, die den Preis erhielt. Nach dem Ergebnis veröffentlichte der Twitter-Account der Show einen Tweet, in dem es hieß:

"Honored beschreibt nicht einmal ansatzweise, wie wir uns fühlen, wenn wir den #Emmy für das herausragende Animationsprogramm gewinnen.

Vielen Dank an unser unglaubliches Team bei @RiotGames und Fortiche, die @TelevisionAcad und die größten Fans (ja, Sie), die dies möglich gemacht haben."

Hast du Arcane gesehen? Denkst du, es verdient seinen Emmy?