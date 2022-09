Sie können jetzt in Ihr Hogwarts Legacy-Haus einsortiert werden

HQ

Hogwarts Legacy ist noch einige Monate von der Veröffentlichung entfernt, aufgrund einer kürzlichen Verzögerung, die das Spiel von 2022 auf den 10. Februar 2023 verschoben hat. Aber obwohl dies der Fall ist, wurde jetzt in einem Blogbeitrag auf WizardingWorld.com enthüllt, dass Spieler einen Startschuss in das Spiel bekommen können , indem sie die Prüfungen, in Ihr Hogwarts-Haus einsortiert zu werden, aus dem Weg räumen.

Um dies zu tun, müssen Sie nur Ihre WB Games- und Harry Potter Fan Club-Konten miteinander verknüpfen, und dann können alle Daten, die Sie auf letzterem zur Verfügung haben, im Spiel verwendet werden, wenn es gestartet wird. Jeder, der die Website schon einmal besucht hat, weiß, dass dies das Erlernen der Art von Haus beinhaltet, in das Sie in Hogwarts einsortiert werden, und auch den Zauberstab, den Sie in der Zaubererwelt führen würden.

Sobald die Verknüpfungs- und Quizprozesse abgeschlossen sind, müssen Sie nur noch eine Kontoverknüpfungsaufforderung in Hogwarts Legacy verwenden, wenn sie ankommt, in der Sie aufgefordert werden, einen QR-Code zu scannen, um dann einige Codes einzureichen, und dann bam, Ihre magische Erfahrung ist umso persönlicher geworden.

Es wird auch einige Belohnungen im Spiel dafür geben, darunter eine Schnabelschädelmaske und eine hausfanatische Schulrobe, so dass Sie dies auf jeden Fall vor dem Start tun möchten.