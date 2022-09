Glen Schofield hat sich für Crunch-bezogene Kommentare entschuldigt

HQ

Glen Schofield, der Direktor von The Callisto Protocol und der CEO von Striking Distance, hat einen Folge-Tweet veröffentlicht, um sich zu entschuldigen und den jetzt gelöschten Tweet zu kommentieren, den der Entwickler zuvor veröffentlicht hat und der scheinbar über die Crunch-Kultur in seinem Studio sprach.

In dem Tweet, der gelöscht wurde (aber laut Ian Walker unten zu finden ist), heißt es: "Ich spreche nur während einer Veranstaltung über das Spiel. Wir arbeiten 6-7 Tage die Woche, niemand zwingt uns. Erschöpfung, müde, Covid, aber wir arbeiten. Bugs, Pannen, Perf-Fixes. 1 letzter Durchgang durch Audio. 12-15 Stunden Tage. Das ist Gaming. Harte Arbeit. Mittagessen, Abendessen arbeiten. U Do it cause ya luv it."

Nach diesem Tweet hat sich Schofield in etwas heißem Wasser befunden und seitdem einen weiteren Tweet veröffentlicht, um über diesen früheren Kommentar nachzudenken und zu sagen:

"Jeder, der mich kennt, weiß, wie leidenschaftlich ich für die Menschen bin, mit denen ich arbeite. Vorhin habe ich getwittert, wie stolz ich auf den Einsatz und die Stunden bin, die das Team investiert hat. Das war falsch. Wir legen Wert auf Leidenschaft und Kreativität, nicht auf lange Arbeitszeiten. Es tut mir leid für das Team, dass es so rübergekommen ist."

Das Callisto-Protokoll soll am 2. Dezember 2022 erscheinen, und um mehr über das Spiel zu erfahren, findet ihr unten unser Gamescom-Interview mit Schofield.