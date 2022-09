1047 Games beendet die Entwicklung auf Splitgate

HQ

Seit Splitgate zu großem Erfolg boomte, hat der Entwickler 1047 Games daran gearbeitet, das Spiel zu verbessern, um die große Anzahl von Fans zu unterstützen, die den Sci-Fi-Shooter spielen. Aber es scheint, als wäre dies ein harter Kampf gewesen, da der Entwickler jetzt eine Erklärung abgegeben hat, um einen ziemlich massiven Richtungswechsel anzukündigen.

Wie im Twitter-Post unten erwähnt, enthüllte 1047 Games, dass es die Entwicklung von Splitgate beenden wird und sich stattdessen darauf konzentrieren wird, "ein neues Spiel im Splitgate-Universum zu entwickeln, das revolutionäre, nicht evolutionäre Änderungen an unserem Spiel darstellen wird".

Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass dieses Projekt "ein Shooter sein wird, es wird Portale haben, und es wird in der Unreal Engine 5 gebaut", was bedeutet, dass die Fans etwas in ähnlicher Weise wie Splitgate erwarten können. Es wurde auch hinzugefügt: "Oh, und es wird kostenlos sein."

Was die nächsten Schritte für Splitgate betrifft, so wird es einen letzten Battle Pass für das Spiel geben, der am 15. September erscheinen wird und für alle Spieler kostenlos sein wird, und danach wird es kleinere Updates geben, um Fehler und Korrekturen anzugehen, aber ansonsten wird sich der Entwickler ganz auf dieses neue Shooter-Projekt konzentrieren.