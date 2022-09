CD Projekt Red enthüllt, "was als nächstes kommt" für Cyberpunk 2077 morgen

HQ

CD Projekt Red hat angekündigt, dass es morgen, Dienstag, den 6. September, einen Livestream veranstalten wird, in dem es einige Neuigkeiten darüber geben wird, was als nächstes in das Cyberpunk-Universum kommt.

Wie in einem Tweet angekündigt, wurde uns gesagt, dass sich diese nächste Episode von Night City Wire um zwei Hauptpunkte drehen wird, die bald zu streamende Anime-Serie Cyberpunk: Edgerunners und auch "was als nächstes kommt" für Cyberpunk 2077. Die genaue Bedeutung hinter dem, was für das Spiel gezeigt wird, wurde nicht erwähnt, aber wenn man bedenkt, dass uns irgendwann Erweiterungen versprochen wurden, wäre eine vernünftige Vermutung, dass es Zeit für eine davon ist.

Wenn Sie diesen Stream ausprobieren können, beginnt er morgen um 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ. Fangen Sie es hier live ein.