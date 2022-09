Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht wurde bereits von über 25 Millionen Menschen gesehen

HQ

Prime Video veröffentlicht normalerweise keine Zuschauerzahlen, es sei denn, es handelt sich um Rekorde, und in der Vergangenheit war The Wheel of Time der Top-Zuschauer des Streaming-Giganten, aber dieser Rekord wurde jetzt von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht übernommen. Die teuerste TV-Serie aller Zeiten zog bei ihrer Premiere am Freitag trotz viel Kritik über 25 Millionen Zuschauer an. Und natürlich ist es schwer zu vergleichen und es ist auch nicht "Äpfel zu Äpfeln", sondern HBO Max' lang erwartetes Game of Thrones-Spin-off, House of the Dragon, zog bei seiner Premiere 10 Millionen Zuschauer an. Hier ist, was Amazon-Chefin Jennifer Salke zu sagen hatte:

"Es ist irgendwie passend, dass Tolkiens Geschichten - die zu den beliebtesten aller Zeiten gehören und was viele für den wahren Ursprung des Fantasy-Genres halten - uns zu diesem stolzen Moment geführt haben, und ich bin dem Tolkien Estat und unseren Showrunnern J.D. Payne und Patrick McKay, Executive Producer Lindsey Weber, so dankbar. Cast und Crew - für ihre unermüdliche Zusammenarbeit und grenzenlose kreative Energie. Und es sind die zig Millionen Fans, die zuschauen - eindeutig so leidenschaftlich für Mittelerde wie wir - die unser wahrer Maßstab für den Erfolg sind."

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht hat Berichten zufolge fast 399 Millionen Pfund gekostet, daher ist der starke Start natürlich von größter Bedeutung, da in Zukunft das gleiche Maß an Engagement erforderlich sein wird, um das riesige Budget zu decken.

