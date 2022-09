Aquaman-Schauspieler: "Superheldenfilme sind Clown-Jobs"

HQ

Obwohl sich der Schauspieler Yahya Abdul-Mateen II bereits im Superhelden-Genre der Filmwelt etabliert hat, sieht er diese Art von Film nicht wirklich als den seriösesten an. Der Watchmen- und Aquaman-Star teilte kürzlich eine farbenfrohe Beschreibung des beliebten Genres mit Vulture, um es gelinde auszudrücken, in der er die Wichtigkeit der Unterscheidung von Genres voneinander hervorhob:

"Alles sollte sich darum drehen, zur Wahrheit zu gelangen. Aber manchmal hat man erfahren, in welchem Film oder Genre man mitspielt. So etwas wie Aquaman, das ist Clownsarbeit. Aquaman ist nicht The Trial of the Chicago 7. Du musst über dich selbst hinwegkommen. Um zu überleben und es gut zu machen, musst du dieses Spiel spielen und dann schlau sein, wenn du das Publikum, den Regisseur oder dich selbst mit ein bisschen "Wow, ich habe nicht erwartet, ein tschechowisches Ding oder August Wilson und Aquaman zu sehen, aber ich habe es getan" überraschen willst. "

Wenn man Essen auf den Tisch stellen will, muss man manchmal hier und da ein wenig Clownsarbeit machen, mit anderen Worten. Abdul-Mateen verdeutlichte seine Aussage weiter, indem er ein Bild von sich mit einer Clownsnase auf Twitter postete.

Was denkst du heute über Superheldenfilme? Haben sie noch einen Platz in der Filmwelt oder ist es an der Zeit, sich von Superheldenrollen zu lösen?