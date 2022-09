Konami hat die Marke Suikoden erneuert

HQ

Letzte Woche berichteten wir, dass Konami während der Tokyo Game Show, die am 15. September beginnt und bis zum 18. September läuft, tatsächlich eine eigene Veranstaltung haben wird. Am 16. September können wir auf " Konami new release announced" schauen, das wie folgt beschrieben wird:

"Der Synchronsprecher Yuji Kaji wird als Gast eingeladen, um die Fans einer Serie, die auf der ganzen Welt beliebt ist, auf der Ankündigungsbühne für einen neuen Konami-Titel zu vertreten."

Es gab viele Spekulationen darüber, was das ist, wobei einige zu einem neuen Silent Hill neigen, der von Bloober Team entwickelt wurde, während andere an die gemunkelten Metal Gear Solid 1-3 Remasters glauben. VGC hat nun eine weitere Idee in den Mix geworfen, da sie bemerkt haben, dass Konami pünktlich zur Tokyo Game Show die Marke Suikoden erneuert hat.

Die klassische J-RPG-Serie Suikoden passt definitiv zu Konamis Beschreibung oben, und obwohl Marken ständig erneuert werden, ist das Timing auf diesem wirklich merkwürdig. Von welchem Franchise spricht Konami Ihrer Meinung nach und was möchten Sie?