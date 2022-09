Sony wird beschädigte Firefly Editions von The Last of Us: Part I nicht ersetzen

HQ

The Last of Us: Part I wurde kurz vor dem Wochenende veröffentlicht, und mehrere Fans hatten die teure Firefly Edition bestellt, die viele Extras enthält, die nur im PlayStation Direct Store erhältlich war. Leider dauerte es nicht lange, bis Leute auf Reddit, ResetEra und Twitter (ein paar Beispiele; 1, 2, 3, 4 und 5 - aber es gibt leider noch einige weitere Beispiele) begannen zu berichten, dass ihre Sammlereditionen aufgrund schlechter Verpackung beschädigt angekommen waren.

Normalerweise würde man denken, dass dies leicht gelöst worden wäre, indem man sich an den Kunden von PlayStation gewandt und es geklärt hätte, aber wie fast jeder der Betroffenen berichten konnte, war Sony weder an einem Ersatz noch an vielen gemeldeten Fällen sogar an einer Rückerstattung interessiert (einige behaupten, dies geschafft zu haben, nachdem sie zusätzliche Anstrengungen mit dem Support unternommen haben). Stattdessen bot Sony den Leuten einen Rabatt von 20% auf ihren nächsten Einkauf, was bedeutet, dass sie mehr Dinge aus dem Geschäft kaufen müssen, die beschädigte Waren geliefert haben, um eine Entschädigung zu erhalten. Oder wie ein Reddit-Benutzer es ausdrückt:

"Es gibt keinen Ersatz. Sie geben Bullshit 20% Rabatt auf ein anderes Spiel in ihrem Geschäft. Also im Wesentlichen danke, dass Sie Geld ausgegeben haben! Jetzt mehr Geld ausgeben!"

Auf Twitter schreibt ein Videospieljournalist, der auch eine zerstörte Firefly Edition bekommen hat:

"Bleiben Sie dran - das ist offensichtlich weit verbreitet und die Unterstützung, die ich von PS bekomme, ist schrecklich.

UPDATE: Nach fast 45 Minuten und zwei separaten Chats mit Support gibt es keine Option für den Ersatz. Mir wurde ein 20% Gutschein auf eine zukünftige Spielbestellung angeboten. Und ich kann das zurückgeben, wenn ich will. 🙃 "

Haben Sie die Firefly Edition von The Last of Us: Part I bestellt und ist Ihr Exemplar in makellosem Zustand angekommen?