Microsoft verspricht, Call of Duty für "mehrere Jahre" auf Playstation zu veröffentlichen

HQ

Wir gehen davon aus, dass niemand verpasst hat, dass Microsoft Activision Blizzard kaufen will, aber bevor ein so großer Kauf abgeschlossen werden kann, muss er von den Behörden in mehreren wichtigen Märkten grünes Licht erhalten, und der Deal wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen sein.

Das wirft natürlich die Frage auf, was dann mit den Spielen passiert, die Activision Blizzard veröffentlicht, wobei insbesondere Call of Duty ein heißes Diskussionsthema war. Microsoft hat zuvor gesagt, dass es Sonys Vereinbarungen mit Activision Blizzard in Bezug auf Call of Duty einhalten wird, und erst gestern berichteten wir, dass der Xbox-Chef Phil Spencer Folgendes über die Zukunft der Serie zu sagen hatte:

"... Wir haben uns gegenüber Sony verpflichtet, sie auch über die bestehende Vereinbarung hinaus und in Zukunft auf PlayStation verfügbar zu machen... "

Aber jetzt hat The Verge einen Kommentar von Phil Spencer dazu erhalten, und dieses Mal klingt es so, als gäbe es tatsächlich eine Grenze für dieses Versprechen. Spencer sagt, dass wir Call of Duty für PlayStation " einige weitere Jahre über den aktuellen Sony-Vertrag hinaus" erwarten können:

"Im Januar haben wir Sony eine unterzeichnete Vereinbarung vorgelegt, um Call of Duty auf PlayStation mit Feature- und Content-Parität für mindestens einige weitere Jahre über den aktuellen Sony-Vertrag hinaus zu garantieren, ein Angebot, das weit über die typischen Vereinbarungen der Spieleindustrie hinausgeht."

Wie viel " mehrere weitere Jahre" am Ende ausfallen, bleibt abzuwarten. Sonys Vertrag gilt Berichten zufolge für die nächsten drei Spiele der Serie, so der Journalist und Insider Tom Henderson. Das bedeutet wahrscheinlich, dass PlayStation 5 jeden neuen Teil der Serie für im Grunde die gesamte Generation bekommen wird, vorausgesetzt, die Serie wird irgendwann exklusiv.

Wie interpretieren Sie das Zitat von Phil Spencer?