Glen Schofield: Das Callisto-Protokoll hat "wie 87 Kameras im Moment"

Auf der Gamescom 2022 letzte Woche wurden wir in eine aufregende, erschreckende erweiterte Gameplay-Demo von The Callisto Protocol am Krafton-Stand und über Meridiem Games eingeweiht, die BCD und 10 Minuten länger war als das, was Glen Schofield zusammen mit Geoff Keighley auf der ONL-Bühne vorstellte. Und abgesehen von der Brutalität und Spannung, wenn es etwas gab, das unsere Aufmerksamkeit erregte, dann war das die clevere Kameraarbeit, egal in welcher Situation, die alles natürlicher, glaubwürdiger und filmischer aussehen ließ.

"Sie sind der erste, der das zur Sprache bringt, was ziemlich aufmerksam ist, weil die Kamera ... Wir haben so viel Zeit damit verbracht, es hineinzuziehen, es herauszuziehen, wissen Sie, den Winkel zu ändern, dies oder das", betonte der CEO und Game Director während seines Gamereactor-Interviews. "Und wir haben viel über Dead Space gelernt, also wussten wir eine Menge Dinge, aber natürlich ist der Charakter anders und wir zeigen verschiedene Dinge, also musste es geändert werden."

"Darüber hinaus haben wir nicht gemerkt, dass wir im Laufe des Spiels im Moment 87 verschiedene Kameras haben", fügt Schofield hinzu. "Weißt du, als würde ich durch ein Gebiet gehen, ich krieche, das sind alles verschiedene Kameras. Manchmal hat er seine Hand hoch, wenn er durchgeht, manchmal seine Hände nach unten, das ändert den Kamerawinkel. Manchmal ist es ein wenig hinter ihm, weil wir dir dort etwas zeigen wollten, oder manchmal ist es vor ihm, damit du sein Gesicht siehst. Also, guter Anruf. Ja, da ist eine Menge Kameraarbeit drin."

Das Callisto-Protokoll erscheint am 2. Dezember 2022 als einer der am meisten erwarteten Titel des Jahres. Bleiben Sie dran an Gamereactor, um mehr über den Survival-Horror zu erfahren, basierend auf dem Interview mit Glen Schofield und der Hands-off-Präsentation, an der wir teilgenommen haben.