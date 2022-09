George Millers neuer Film kommt beim Kinopublikum nicht gut an

HQ

Es wurde ein Aladdin für Erwachsene genannt und wenn Regisseur George Miller sich etwas vom Geist des Films wünschen könnte, wären wahrscheinlich mehr Kinobesucher und mehr Geld drin, weil es seit seiner Premiere letzte Woche wirklich schlecht läuft.

Three Thousand Years of Longing hat es trotz der Premiere in 2.400 Kinos in den USA nur geschafft, in den USA knapp 4 Millionen Dollar einzunehmen. Da der Film ein Budget von weit über 60 Millionen Dollar hatte, ist dies natürlich ein großer Rückschlag und es ist bei weitem die schwächste Eröffnung aller Miller-Filme, aber vielleicht ist das nicht wirklich überraschend. Sicher, der Film hat zwei erfahrene und angesehene Schauspieler in Form von Idris Elba und Tilda Swinton und dem Mad Max: Fury Road-Regisseur hinter der Kamera, aber es ist auch eine ganz andere Art von Film als Millers frühere Produktionen und er qualifiziert sich eher unter der Avantgarde-Sektion. Tatsächlich ist es so weit von einem dieselbetriebenen apokalyptischen Toben entfernt, wie Sie nur können.

Doch laut Comscore-Medienanalyst Paul Dergarabedian ist die Hoffnung noch lebendig. Zumal der Film noch weder in Europa noch auf dem asiatischen Markt Premiere gefeiert hat und er auch dort nicht glaubt, dass er ein Hit sein wird, aber er wird zweifellos das Publikum anziehen. Es sollte auch bekannt sein, dass Three Thousand Years of Longing mit Top Gun, Elvis, Nope und Bullet Train konkurriert, die ein viel breiteres Publikum anziehen und "kinofreundlichere" Filme sind.