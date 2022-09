Grafikvergleich: Wie viel besser sieht The Last of Us Part I aus?

HQ

Die Rezension ist jetzt fertig, sie wurde veröffentlicht und dort findet ihr viele Bilder, die wir in der letzten Woche aus dem Spiel geholt haben, aber unten haben wir die Gelegenheit genutzt, um zu versuchen, ungefähr den "gleichen" Screenshot aus der Remastered-Version für PlayStation 4 (Pro) aufzunehmen, wie wir es von The Last of Us getan haben: Teil I für PlayStation 5 (Fidelity-Modus) Sie können selbst entscheiden, ob der Unterschied zwischen den Versionen größer oder kleiner ist, als Sie erwarten würden.

The Last of Us: Part I ist jetzt für PlayStation 5 erhältlich.