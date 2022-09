Men of War II wurde verschoben

Das militärische RTS-Spiel Men of War II wurde offiziell verschoben. In einem Steam-Blogbeitrag wurde uns mitgeteilt, dass die anhaltende russische Invasion der Ukraine die Fähigkeit des Entwicklungsteams, das Spiel abzuschließen, beeinträchtigt hat, da sich Best Way in der ukrainischen Stadt Severodonetsk befindet und daher die Entwicklung unterbrechen musste, um Mitarbeitern und Familien zu helfen, inmitten des Konflikts umzuziehen.

Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass diese Verzögerung auch zum Besseren des Spiels genutzt wird, da Best Way beabsichtigt, die zusätzliche Zeit zu nutzen, um eine Reihe neuer Inhalte hinzuzufügen, darunter neue Missionen, mehr Gameplay-Funktionen, eine verbesserte Benutzeroberfläche und mehr, über die wir in Zukunft erfahren werden.

"Die Veröffentlichung eines Projekts, das Ihnen am Herzen liegt, zu verschieben, ist immer eine schwierige Entscheidung. Wir glauben jedoch, dass die Einhaltung einer Frist niemals Kompromisse bei der Qualität eingehen sollte, und wir freuen uns, dass Fulqrum Publishing zugestimmt hat, uns die Zeit zu geben, die wir brauchen, um ein wirklich großartiges Spiel zu produzieren", erklärt Maxim Kamensky, Produzent von Men of War II bei Best Way.

Außerdem haben wir durch diese Verzögerung genügend Zeit für alle Polier- und Balancing-Phasen, die für ein Spiel in der Größenordnung von Men of War II dringend benötigt werden. Vielen Dank an unsere großartige Community für ihr positives Feedback während geschlossener Tests - das ist sehr wertvoll. Diese zusätzliche Zeit gibt uns die Möglichkeit, den Spielern ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten... Vor allem, wenn man bedenkt, dass so viele von ihnen es kaum erwarten können, es zu spielen."

Im Zuge der Verzögerung wurde auch ein neuer Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch unten in voller Länge anschauen könnt. Für diejenigen, die sich fragen, wann Men of War II jetzt ankommen wird, wird das irgendwann im Jahr 2023 sein.