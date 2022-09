Tencent und Sony erwerben signifikante Beteiligung an FromSoftware

HQ

Es ist vielleicht keine Auszahlung, die so groß ist wie die, die die Branche in den letzten Jahren erschüttert haben (mit den Käufen von Activision und Bethesda durch Microsoft oder dem Verkauf der externen Studios von Square Enix an Embracer), aber es hat eine wichtige Lektüre im Rahmen dieser neuen Landschaft in der Videospielindustrie.

Es stellt sich heraus, dass Tencent und Sony eine Operation formalisiert haben, um Anteile am Fromsoftware-Studio zu kaufen, dem Geburtsort einiger der wichtigsten Titel des letzten Jahrzehnts wie Bloodborne (das exklusiv für PlayStation 4 bleibt), Sekiro: Shadows Die Twice, das Dark Souls -Serie und natürlich das meistverkaufte Spiel des Jahres: Elden Ring.

Diese gemeinsame Investitionsoperation (so erscheint es in der Dokumentation, die Sie unten sehen können) wurde für eine Summe von etwa 36,4 Milliarden Yen, etwas mehr als etwa 262 Millionen Euro, formalisiert. Dies gibt dem chinesischen Riesen Tencent durch seine Sixjoy-Abteilung 16,3% des Unternehmens, während Sony mit 14,1% übrig geblieben ist. Auf jeden Fall und obwohl es sich um große Teile des Kuchens handelt, bleibt die Mehrheitsbeteiligung bei Kadokawa, einem japanischen Unternehmen, das es 2014 erworben hat.

Im Moment ist nicht bekannt, ob dieser Kauf Auswirkungen auf die Veröffentlichung zukünftiger FromSoftware-Spiele auf anderen Plattformen haben wird, obwohl es nicht weit hergeholt wäre, an einen solchen Schritt zu denken, wenn man den Wert der PlayStation-Exklusivtitel bedenkt, die jetzt mehr denn je benötigt werden, nachdem sie den Preis ihrer Hardware erhöht haben.