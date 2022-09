Ubisoft bestätigt, dass das nächste Assassin's Creed-Spiel Mirage sein wird

HQ

Nach einer Reihe früherer Lecks und Berichte, die Informationen über Assassin's Creed Mirage enthüllten, hat Ubisoft nun beschlossen, die Existenz des Titels zu bestätigen und zu enthüllen, dass es der nächste Assassin's Creed-Titel sein wird.

Wie in einem Tweet erwähnt, hat die Spielefirma sogar einige Kunstwerke des Spiels zur Verfügung gestellt und interessierte Fans daran erinnert, sich das Ubisoft Forward am 10. September um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ anzusehen, um mehr darüber zu erfahren, was es bieten wird.