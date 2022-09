Xbox Game Pass Friends & Family wurde offiziell vorgestellt

HQ

Nach einem früheren Leck, das die Existenz eines Familien- und Freundesplans für den Game Pass enthüllte, hat Microsoft nun offiziell den Vorhang für den Plan gelüftet. Wie auf der Website gezeigt, können wir sehen, dass das Projekt Game Pass Friends & Family heißt und dass es funktioniert, indem es bis zu fünf Freunden oder Familienmitgliedern erlaubt, für eine einzige Mitgliedschaft zu bezahlen, um die Vorteile von Game Pass Ultimate zu nutzen - unabhängig von der Lebensumstände.

Was die Preisgestaltung betrifft, so wurde uns gesagt, dass das Abonnement bei 21,99 € pro Monat liegt und die verschiedenen praktischen Funktionen enthält, die im Game Pass enthalten sind, wie EA Play, Mitgliederrabatte und andere In-Game-Vergünstigungen und Partnerangebote.

In Bezug darauf, wie der Plan tatsächlich funktionieren wird, wird uns gesagt, dass Sie einfach ein bestehendes Game Pass Ultimate-Konto erstellen oder sich anmelden müssen, ein Upgrade auf die Stufe Freunde & Familie durchführen müssen, und dann können Sie die gewünschten Personen über einen E-Mail-Link einladen, und dann können Sie anfangen, zusammen zu spielen - zur gleichen Zeit, im selben Spiel, oder sogar alleine.

Der Haken ist, dass dies derzeit nur ein Pilotprogramm in Kolumbien und der Republik Irland ist, was bedeutet, dass diejenigen, die außerhalb dieser Regionen leben, warten müssen, bis Microsoft für einen breiteren Start in der Zukunft bereit ist.