A Plague Tale: Requiem unterstützt 60-mal mehr Ratten als Innocence

HQ

Während unserer Zeit auf der Gamescom in Köln letzte Woche hatten wir die Gelegenheit, A Plague Tale: Requiem zu spielen und uns auch mit dem Game Director dieses Projekts, Kevin Choteau von Asobo Studio, zu unterhalten. Während Sie davon ausgehen können, dass unsere Vorschau auf diese Erfahrung sehr bald kommen wird, können Sie sich bereits das Interview unten in voller Länge ansehen, in dem wir darüber sprechen, wie die Erzählung Amicia und Hugo als Charaktere entwickelt, und auch darüber, wie die Technologie hinter dem Spiel es Asobo ermöglicht hat, ein größeres, anspruchsvolleres und visuell beeindruckenderes Erlebnis zu schaffen.

HQ

"Wir haben das Spiel in jeder Hinsicht verbessert", sagte Choteau, bevor er fortfuhr: "Eines unserer Hauptaugenmerk lag technisch darauf, diese Gesichtsausdrücke und diese Cinematics zu haben und die Qualität der Sequenzen zu verbessern. Wir haben Motion Capture und Performance Capture intern entwickelt, um das tun zu können.""Ein viel größerer Bereich bedeutet viel mehr Licht, und wie Sie wissen, ist Licht in einem Videospiel in Bezug auf die Leistung ziemlich teuer. Es war also eine gute Idee, weiter zu gehen, aber nicht aus technologischer Sicht, und Sie müssen diese Räume füllen, und wir lieben es, diese Räume mit Ratten zu füllen. Wir haben die Technologie in dieser Hinsicht stark verbessert. Wir hatten 5.000 Ratten auf der ersten, und wir haben 300.000 auf der zweiten, also ist es eine Menge."

Unnötig zu sagen, dass diejenigen mit Musophobie wahrscheinlich A Plague Tale: Requiem gut meiden sollten, wenn es am 18. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series debütiert.