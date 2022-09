Two Point Campus ist ein Millionenseller

HQ

Two Point Campus ist noch nicht einmal einen Monat alt, und trotzdem haben Sega und Two Point Studios bereits bekannt gegeben, dass der Simulationstitel zu einem Millionenseller geworden ist. In einer Pressemitteilung angekündigt, wurde uns gesagt, dass das Spiel nur zwei Wochen gebraucht hat, um das Kunststück zu erreichen.

"Wir hatten nach dem Erfolg von Two Point Hospital große Fußstapfen zu füllen, daher fühlt es sich besonders süß an, eine Million Spieler noch schneller als zuvor zu treffen", sagte Gary Carr, Studio Director bei Two Point Studios. "Und das ist erst der Anfang, genau wie bei Hospital, wir werden Campus kontinuierlich mit vielen Updates zur Lebensqualität und anderen Funktionen unterstützen. Außerdem haben wir viele aufregende neue Ideen und Pläne für die Zukunft von Two Point Campus, die wir bald mit allen Spielern teilen können!"

Es sollte beachtet werden, dass, da Two Point Campus auf PC und Xbox Game Pass verfügbar ist, die Spielerzahlen viel größer sein könnten als die tatsächlichen Verkaufszahlen.

Um den Meilenstein zu feiern, werden Two Point Hospital und sein DLC nächste Woche auf Steam in den Handel kommen, wo die Produkte bis zu 50% betragen werden. Der Verkauf beginnt am 5. September.

