Die EU strebt an, dass Telefonbatterien länger halten

Die Europäische Kommission versucht erneut, gegen Hersteller mobiler Geräte vorzugehen, mit dem Ziel, diese Unternehmen zu zwingen, Geräte zu entwickeln, die langlebiger, langlebiger und leichter zu reparieren / zu ersetzen sind.

Wie The Verge berichtet, kommt dies in Form einer Reihe neuer Entwürfe von Vorschlägen , die von den Herstellern verlangen, verschiedene Teile an professionelle Reparaturbetriebe zu liefern und auch Batterien zu entwickeln, die entweder den Test der Zeit für fünf Jahre überleben oder stattdessen nach 1.000 Ladungen weiterhin 80% Kapazität erreichen. Es wird auch eine Verordnung geben, die vorsieht, dass Software-Updates keine negativen Auswirkungen mehr auf die Akkulaufzeit haben.

Die Financial Times hat hinzugefügt, dass die Durchsetzung dieser Regeln und die Verlängerung der Lebensdauer von Smartphones der Entfernung von etwa fünf Millionen Autos von den Straßen entsprechen und natürlich den Elektroschrott reduzieren und die Recyclingquoten verbessern würden.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass diese Vorschriften nicht für alle Smartphones oder Geräte gelten, da flexible Display-Produkte oder Geräte, die für Hochsicherheitsumgebungen entwickelt wurden, ausgenommen zu sein scheinen.