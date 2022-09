Letzte Woche war die beste für Xbox Series S / X in Japan seit dem Start

HQ

Wenn Sie die japanischen Videospielverkäufe dieser Generation verfolgt haben, haben Sie sicherlich bemerkt, wie Switch die Konkurrenz absolut zerschlagen hat. Aber es gibt noch einen weiteren interessanten Trend, und das ist Xbox Series S / X. Das Konsolenduo scheint ein japanisches Publikum gefunden zu haben, etwas, das die Konsole nur in einem frühen Jahr für Xbox 360 hatte.

Zum Vergleich: Die Xbox One erreichte während ihrer gesamten Lebensdauer in Japan 114.000 Konsolen, und die Xbox Series S / X hat nach weniger als zwei Jahren auf dem Markt 318.000 verkaufte Einheiten überschritten. Wenn es das Tempo halten kann, wird es die ursprüngliche Xbox schlagen, die während ihrer Lebensdauer 473.000 verkaufte Einheiten in Japan erreicht hat, während es noch einen langen Weg gibt, bevor sie die Xbox 360 passiert, die 1.616.000 Einheiten im Land verkauft hat.

Aber es gibt Anzeichen, die darauf hindeuten, dass es möglich sein könnte. Anstatt die Verkäufe zu senken, scheint Xbox Series S / X die Geschwindigkeit in Japan zu erhöhen, und letzte Woche war die beste jemals für das Format seit dem Start, so der Analyst John Welfare, der japanische Spieleverkäufe verfolgt. 16.726 Xbox wurden in Japan verkauft, was fairerweise immer noch weniger ist als PlayStation 5 mit 25.109 verkauften Einheiten und die bestialische Switch mit 113.530 Konsolen.

Dennoch scheint es, als ob Xbox Series S / X auf dem richtigen Weg sein könnte, etwas zu tun, was Xbox noch nie zuvor hatte, nämlich ein echtes japanisches Publikum zu entwickeln. Etwas, das sicherlich die Auswahl an japanischen Spielen für das Format verbessern wird, was eine gute Nachricht ist.