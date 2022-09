Phil Spencer: Wir werden Overwatch, Diablo und Call of Duty in Game Pass aufnehmen

HQ

Die Dinge beginnen sich für Microsofts Versuch, Activision Blizzard zu kaufen, zu erwärmen, wo einige Märkte den Deal bereits genehmigt haben, während andere nach weiteren Informationen gefragt haben. Der Deal wird voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen, und jetzt hat der Xbox-Chef Phil Spencer einen offenen Brief mit weiteren Informationen über die Pläne für die Zukunft veröffentlicht.

Auch wenn es etwas ist, was die meisten von uns wahrscheinlich vermutet haben, enthüllt er, dass Pläne sind, die Titel von Activision Blizzard in den Game Pass zu bringen, und er erwähnt ausdrücklich ein paar Franchises:

"Wir beabsichtigen, die beliebte Spielebibliothek von Activision Blizzard, einschließlich Overwatch, Diablo und Call of Duty, im Game Pass verfügbar zu machen und diese Gaming-Communities zu erweitern."

Spencer wiederholt auch, dass Microsoft "sich verpflichtet hat, die gleiche Version von Call of Duty am selben Tag, an dem das Spiel anderswo veröffentlicht wird, auf PlayStation verfügbar zu machen".

Der Brief endet so:

"Für alle Spieler und Spieleentwickler da draußen bleiben Sie im Mittelpunkt von allem, was wir tun, und wir werden weiterhin auf Ihr Feedback hören und alles tun, um diese Branche, die wir alle lieben, zu fördern."