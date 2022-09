Star Wars Andor verlässt sich weniger auf CGI als andere Star Wars-Projekte

HQ

Viele Star Wars-Fans waren verblüfft, als sie den ersten Trailer zur kommenden Serie Andor sahen, die am 21. September auf Disney+ Premiere feiert. Es erzählt uns die Geschichte, die zu Rogue One führt, und so wie die Dinge aussehen, sind die Spezialeffekte auf einer anderen Ebene als alle anderen Star Wars-Projekte. Aber warum?

Die Antwort erhalten wir aus einem Interview in Collider mit Adria Arjona, der in der Serie den Charakter Bix Caleen spielt. Es stellt sich heraus, dass Andor mehr auf sogenannte praktische Effekte als auf CGI setzt, was in Star Wars seit der Prolog-Trilogie sehr verbreitet ist. Arjona enthüllt sogar, dass eine ganze Stadt für die Show gebaut wurde, um das Gefühl zu bekommen und richtig auszusehen:

"Sie haben eine ganze Stadt für uns gebaut, wie eine ganze Stadt. Ich habe mich darin verirrt. Ich erinnere mich an den ersten Tag, an dem ich ans Set ging, und ich war bereits im Kostüm, was ein Zufall war. Es passierte einfach, dass das der Tag war, an dem sie mir die Tour gaben. Ich war bei einer Kostümanprobe und ich ging hinüber, und ich war überwältigt. Es war eine ganze Outdoor-Stadt, die existiert. Ferrix existiert. Es ist nicht in einem Studio. Es sind keine Teile eines Sets, das wir im Studio gedreht haben. Es ist sehr viel eine Stadt. Ich sage immer drei bis fünf Stadtblöcke. Ich könnte mich irren. Und ich könnte auch vielleicht unter sein, ich bin mir nicht sicher, ich bin nicht gut mit Entfernungen."

Denken Sie, dass praktische Auswirkungen wichtig sind, oder würde der Einsatz von CGI die gleiche oder sogar bessere Erfahrung bringen?

