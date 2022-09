Gizmo ist dabei, MultiVersus beizutreten

HQ

Der sehr niedliche kleine Gizmo, auch Mogwai genannt, aus der Gremlings-Serie ist schon viel zu lange weg, aber zum Glück steht er nun vor einem Double-Comeback. Er bekommt nicht nur nächstes Jahr eine Zeichentrickserie namens Gremlins: Secrets of the Mogwai auf HBO Max, er ist auch dabei, sich dem Kampf in MultiVersus anzuschließen.

Dies wurde in einem Teaser vom offiziellen Twitter-Account des Spiels enthüllt, wo wir sehen können, wie Gizmos Hand aus einer kleinen Box springt. Wir wussten bereits, dass sein Erzfeind Stripe auch zu MultiVersus hinzugefügt werden würde, so dass es abzuwarten bleibt, ob Gizmo ein separater Charakter ist oder ob er und Stripe Varianten desselben Charakters sind (etwas, das in Kampfspielen nicht ungewöhnlich ist).

Der Tweet sagt, dass wir am Dienstag die "flauschige Überraschung" bekommen werden, aber das bedeutet, wo es derzeit unbekannt ist, die formelle Ankündigung zu erhalten oder ob Gizmo tatsächlich hinzugefügt wird.