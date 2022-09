Die Hauptunterschiede im Kampf zwischen Nioh 2 und Wo Long: Fallen Dynasty

HQ

Wo Long: Fallen Dynasty war auf der Gamescom 2022 vertreten, wo wir neben einem neuen Trailer auch erfuhren, dass die Veröffentlichung noch für Anfang 2023 geplant ist. Aber wir bei Gamereactor wollten ein wenig weiter gehen und beschlossen, ein Interview mit Team Ninja zu machen, indem wir uns mit Fumihiko Yasuda und Masaaki Yamagiwa (der auch Produzent von Bloodborne war), den Produzenten von Wo Long und seinen Vorgängern Nioh, zusammensetzten.

Abgesehen von Fragen rund um die neue Ästhetik und Herangehensweise an den Titel war eines der Dinge, die uns am meisten interessierten, welche Elemente sie von Nioh übernehmen und in Wo Long einführen würden, und welche neuen Elemente das Spiel von selbst glänzen lassen und es vom traditionellen japanischen Titel abheben würden.

Team Ninja wollte sich auf die Tatsache konzentrieren, dass der Ortswechsel von Japan nach China auch tiefgreifende Veränderungen in der Steuerung der Action bedeutete und einen Samurai-Kampfstil gegen die fließende Bewegung der chinesischen Kampfkünste eintauschte. Dies wird nicht nur durch das Design der Waffen vermittelt, sondern wird die gesamte Aktion durchdringen.

"Am Anfang, mit der Nioh-Serie im Allgemeinen, sehen wir Samurai-Kämpfe, Samurai-basierte Action, richtig? Und dieses Mal wollen wir uns auf chinesische Kampfkünste konzentrieren, oder? Das ist hier der große Fokus, und so ist die Aktion, insbesondere die Aktion, der größte Unterscheidungsfaktor."

Sicherlich wird die Erfahrung und Ähnlichkeit in bestimmten Aspekten zu den Nioh-Titeln angenommen, aber ebenso wird hier die Rolle der chinesischen Mythologie und all der Aberglaube in Bezug auf Geister vorhanden sein, aber nicht als unser eigener Kampf.

"Im Gegensatz zur Nioh-Serie verwandelt man sich in Wo Long nicht in einen Yokai oder einen Dämon oder ähnliches. Das ist hier nicht der Fokus, aber du wirst göttliche Bestien haben, die du im Spiel benutzen und beschwören kannst, oder? Das wird also einer der Aspekte sein, nicht der Transformation, sondern der Beschwörung, der ein weiteres Element der Fantasie in das Spiel bringt."

In Wo Long werden wir uns also nicht wie in Nioh 2 in Yokai verwandeln, sondern Geister beschwören, um an unserer Seite zu kämpfen (etwas, das wir dieses Jahr auch im Elden Ring gesehen haben). Es ist ein bahnbrechender Titel, der das Studio selbst definieren wird, und auch im Action/RPG- und Soulslike-Genre.