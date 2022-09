Modus möchte, dass God of Rock wie "eine Las Vegas Laserlichtshow" aussieht

Während unserer Zeit auf der Gamescom in diesem Jahr haben wir den Stand von Modus besucht, um uns eine Vielzahl von Spielen anzusehen, die der Publisher repräsentiert. Einer davon war der von Modus Studios entwickelte Titel God of Rock, ein "Rhythmus-Game-Kampfspiel-Mash-up" als EVP der Produktion des Entwicklers, erzählte uns Derek Neal in einem Interview, bevor er auch in die Designphilosophie des Titels eintauchte.

"Wir haben es so konzipiert, dass es einen niedrigen Skill-Floor hat, um mitmachen zu können und mit dem Spielen beginnen zu können, aber eine sehr hohe Skill-Decke", sagte Neal. "Die Strecke wird immer verrückter, wenn man nach oben geht, und sie beginnt ständig, Strecken aufzubauen, die selbst für erfahrene Spieler schwer zu erreichen sind. Wenn Sie wirklich gut sind, werden Sie ein Spektakel schaffen. Unsere Vision dafür ist eine Laserlichtshow in Las Vegas. So soll es aussehen. Aber dann, wenn du es tatsächlich spielst, kannst du es Stück für Stück nehmen, du kannst es Stück für Stück nehmen, bis du an den Punkt kommst, an dem du die gleichen verrückten Dinge tust, wie du siehst, dass andere Leute dazu in der Lage sind. "

Wie das Gameplay tatsächlich funktioniert, gab uns Neal auch eine Vorstellung davon und sagte: "Es ist ein Rhythmus-Spiel-Kampfspiel-Mash-up. Sie folgen also dem Beat wie in Guitar Hero oder ähnlichen Spielen, aber Sie können auch spezielle Moves, normale Angriffe, Super-Moves, EX-Moves und solche Dinge ausführen, um Ihren Gegner anzugreifen. Dein Gegner muss defensiv versuchen, ihn zu blockieren, er kann diese Angriffe umkehren, er hat viele verschiedene Möglichkeiten, mit dir zu interagieren, und dann hat jeder Charakter auch einzigartige Möglichkeiten, mit den Rhythmuselementen zu interagieren. Sie können deine Spur beschleunigen, verlangsamen, sie mit Sprühfarbe und Graffiti verdecken, alle möglichen Dinge wie diese."

Ihr könnt euch das vollständige Interview mit Neal unten ansehen, um mehr über God of Rock zu erfahren, einschließlich der Art und Weise, wie sich die verschiedenen Charaktere spielen und wie der Titel nach der Veröffentlichung aussehen könnte.