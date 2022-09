HBOs Harley Quinn wird eine vierte Staffel bekommen

HQ

DC-Produktionen wurden in den letzten Wochen links und rechts gestrichen, da Warner Bros. Discovery und HBO beschlossen haben, sich von vielen kommenden Filmen und Shows, einschließlich Batgirl und vielen CW-Serien, zu entfernen. All dies kommt zu der Umstrukturierung des Veröffentlichungsplans des DC Extended Universe hinzu, die anscheinend auf Ezra Millers Aktionen in letzter Zeit zurückzuführen ist. Glücklicherweise gibt es einige gute Nachrichten für DC-Fans, da die Zeichentrickserie Harley Quinn nach der Veröffentlichung ihrer dritten bereits für eine vierte Staffel verlängert wurde.

Wie Co-Schöpfer Patrick Schumacker auf Twitter erwähnte, wird uns gesagt: "Staffel 4. Kommt früher, als du denkst."

Schumacher fuhr fort: "Diese Saison wird von unserem brillanten, geschätzten Kollegen @AsASarahPeters geleitet, wobei der ebenso brillante und geschätzte Ceci Aranovich die Animationsseite übernimmt. Beide sind seit den Anfängen der Show dabei. Wir sind in ausgezeichneten Händen, um voranzukommen!"

Es gibt keine Erwähnung, wann Staffel 4 debütieren wird, aber die Erwähnung von "früher als Sie denken" deutet darauf hin, dass es nicht zu lange dauern wird.