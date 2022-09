Sons of the Forest hat sich erneut verzögert

HQ

Diejenigen, die auf eine Chance warten, in die Sons of the Forest von Endnight Games einzutauchen und zu spielen, werden leider die enttäuschende Nachricht verdauen müssen, dass das Spiel von einer weiteren Verzögerung betroffen ist.

Wie in einem Tweet des Entwicklers enthüllt, wurde festgestellt: "Aufgrund des Umfangs unseres neuen Spiels Sons Of The Forest war es schwierig, ein genaues Veröffentlichungsdatum zu bestimmen, und heute müssen wir ein letztes Mal verschieben."

Glücklicherweise hat Endnight eine Vorstellung davon geliefert, wann Sons of the Forest jetzt ankommen wird, und gesagt: "Um uns Zeit zu geben, den Schliff zu vervollständigen, den wir für notwendig halten, werden wir den 23. Februar 2023 veröffentlichen".

Andernfalls wird auch hinzugefügt, dass das Spiel bei $ 29.99 erhältlich sein wird, also wenn Sie darauf warten, das Spiel zu überprüfen, müssen Sie so viele Cent sparen, um sich eine Kopie zu besorgen.