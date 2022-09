Der Produzent von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht spricht über Embracers Erwerb von Tolkiens Fantasy-Welt

HQ

Morgen ist ein großer Tag sowohl für Amazon Prime Video als auch für Fans von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Welt Der Herr der Ringe, da die riesige Budget-TV-Serie, die sich um das Second Age dreht, mit dem Streaming beginnen wird.

Bekannt als Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht, haben wir kürzlich unsere Rezension zu den ersten beiden Episoden der Serie veröffentlicht (die Sie hier lesen können), aber für diejenigen, die sich fragen, ob die Übernahme von Tolkiens IP durch die Embracer Group das Schicksal der Show verändern wird, sprach Produzentin Lindsey Weber mit IGN, um zu erklären.

"Es gibt keinen Mangel an Geschichten in Tolkien. Sie könnten weitere 50 Stunden und weitere 50 Stunden machen und Sie hätten immer noch mehr und kratzen nicht an der Oberfläche. Wir erzählen eine Second Age-Geschichte und hoffen natürlich, die endgültige Version dieser Second Age-Geschichte zu sein. Aber Galadriel zum Beispiel ist ein unsterblicher Charakter und es gibt keinen Mangel an Geschichten, um herumzulaufen."

Was die Frage betrifft, was aus The Rings of Power wird, wenn Embracer beginnt, die Entwicklung von Unterhaltungsprodukten voranzutreiben, sprach Weber auch kurz darüber und fügte hinzu: "Schauen Sie, Tolkien, denke ich, gehört allen und es wird viele weitere Adaptionen seiner Arbeit geben, da bin ich mir ziemlich sicher, über unsere eigenen hinaus. Und es gab vor uns und wird nach uns sein. Und es ist einfach ein Meer der Phantasie, von dem ich denke, dass es viele, viele Anpassungen hervorbringen wird."

Bist du aufgeregt, The Rings of Power zu sehen, und was würdest du gerne von Embracer mit Tolkiens Fantasy-Welt sehen?