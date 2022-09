Rian Johnson arbeitet noch an seiner Star Wars-Trilogie

HQ

Es ist nicht zu leugnen, dass die Sequel-Trilogie bei Star Wars-Fans nicht ganz so angekommen ist, wie es Disney und Lucasfilm beabsichtigt hatten. Aber obwohl dies der Fall ist, sind beide Unternehmen immer noch bereit, mit Episode VIII - The Last Jedi's Regisseur Rian Johnson wieder an dem zu arbeiten, was als Trilogie des Filmemachers bezeichnet wurde. Aber diese Trilogie hat ihren eigenen Grad an Problemen gehabt, da Terminkonflikte dazu geführt haben, dass sich viele tatsächlich fragen, ob sie jemals tatsächlich erstellt wird. Johnson ist jedoch immer noch davon überzeugt, dass es passieren wird.

Im Gespräch mit Empire sagte der Filmregisseur: "Ich bin in der Nähe von Kathleen [Kennedy] geblieben und wir treffen uns oft und reden darüber. Es ist nur an diesem Punkt eine Frage des Zeitplans und wann es passieren kann. Es würde mir das Herz brechen, wenn ich fertig wäre, wenn ich nicht irgendwann wieder in diesen Sandkasten zurückkehren könnte."

Johnsons nächster Film wird die Fortsetzung von Knives Out, Glass Onion, sein, die später in diesem Jahr auf Netflix landen wird. Mit mehr Star Wars-Regie von Johnson auf den Karten, was würdest du gerne sehen, dass der Filmemacher in Angriff nimmt?