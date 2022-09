Die neuen JBL Go 3 und Clip 4 sind jetzt 'Eco'

HQ

Der Einfluss der Technologiebranche auf unseren Planeten ist eine grundlegende Frage, die sowohl Länder als auch Unternehmen mit der höheren Geschwindigkeit und Entscheidung angehen müssen. In Anbetracht dessen hat JBL by Harman einen Schritt nach vorne gemacht und ihre neue Produktpalette konzentriert sich auf die Herstellung und Entwicklung ihrer Geräte auf nachhaltige Weise, so wie es auf der Harman Explore-Veranstaltung in den Büros ihres Unternehmens in Amsterdam vorgestellt wurde.

Dort wurden uns ihre neuen "eco" Bluetooth-Minilautsprecher gezeigt, der JBL Go 3 und der JBL Clip4. Die 90% beider Produktionen bestanden aus recyceltem Kunststoff (und 100% im Falle ihres Lautsprechergitters). Der JBL Go 3 (die neue Iteration in dieser beliebten Reihe) ist kompakt und leicht in der Tasche zu tragen, um ihn überall hin mitzunehmen, ohne sich Sorgen um Wasserkontakt machen zu müssen, während der JBL Clip 4 an Ihrem Gürtel oder Rucksack oder sogar an Ihrem Fahrrad befestigt werden kann, um Sie zu begleiten, wenn Sie auf eine Reise gehen.

Alles ist in Ordnung in Bezug auf den Außenklang, aber was ist mit der Akustik des Hauses? Der TV-Bereich im Wohnzimmer ist dank der vier neuen Soundbars mit Dolby Atmos JBL Bar-Sound abgedeckt, in denen das nächste Modell, die JBL Bar 100, zwei abnehmbare drahtlose Lautsprecher mit Surround-Sound hat, die auf der Rückseite platziert werden, gegenüber der Soundbar und dem 10-Zoll-Subwoofer, um das ganze Erlebnis zu erleben. Wenn Platz für Sie ein Problem ist, ist die JBL Bar 300 eine kompakte All-in-One-Lösung für 399 €. Außerdem können alle Soundbars mit der JBL One-App gesteuert werden, um sie automatisch mit den Video- und Musikplattformen zu koppeln.

Wenn Sie jedem Raum Ihres Hauses eine besondere Note verleihen möchten, ist der luxuriöse Harman Kardon Onyx Studio 8 die neue Wette für tragbare Heimlautsprecher. Seine automatische Kalibrierung ist an jeden Raum angepasst, um den am besten geeigneten Klang auszusenden. Seine 8 Stunden Spielzeit und das Doppelmikrofon machen einen klaren Klang während der längeren Anrufe und Konferenzen, und der Aluminiumgriff erleichtert den Umzug im Haus. Erhältlich im Oktober für 299 €.

Ein "smartes" Gehäuse mit Bildschirm für die JBL Tour Pro 2

Nicht weniger wichtig sind die Ohrhörer TWS und Stirnband-Kopfhörer mit der Erneuerung der JBL Tour Pro 2 bzw. JBL Tour One M2 Modelle. Der ohrumschließende JBL Tour One M2 verfügt über die Hybridtechnologie True Adaptive ANC, die in Echtzeit automatisch an die Umgebung angepasst wird. Wenn die Option zur Geräuschunterdrückung aktiv ist, sollten Sie 30 Stunden Spielzeit erhalten, aber es können 50 sein, wenn Sie diese Option deaktivieren.

Als großartige Neuheit ermöglicht uns der JBL Tour Pro 2, die Lautstärke, den Track-Song, die Annahme von Anrufen und sogar einen Blick auf Benachrichtigungen zu werfen, dank seiner Hülle mit Bildschirm, alles in Echtzeit, ohne unser Telefon zu berühren. Dank seiner 6 eingebauten Mikrofone versprechen diese JBL Tour Pro 2 bei jedem Anruf einen klaren Klang.

Der Hersteller hat gerade in der vergangenen Woche auf der Gamescom das ambitionierte JBL Quantum 910 angekündigt, von dem wir in Kürze in einem exklusiven Interview in Amsterdam mit dem Headset in der Hand mehr Details anbieten werden.