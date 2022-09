Begleiten Sie uns noch heute zu einer GR Live-Doppelrechnung

HQ

Wir haben später ein bisschen Leckerbissen für euch alle auf Lager, da wir heute Nachmittag eine GR Live-Doppelrechnung veranstalten werden. Insbesondere werden wir wie gewohnt mit etwas Gameplay beginnen, da Rebeca in die erste Stunde von Destroy All Humans 2 - Reprobed eintauchen wird, aber dann werden wir einen Haufen des Teams zusammenbringen, die für die Gamescom vor Ort in Köln waren, um ein wenig zu reden und unsere Erfahrungen auf der jährlichen German Games Convention zusammenzufassen.

Der DAH 2-Teil des Streams startet zur üblichen Zeit von 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ, während das Gamescom Wrap-up eine Stunde später um 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ stattfindet. Natürlich können Sie all dies wie üblich am typischen Ort der GR Live-Homepage finden, also stellen Sie sicher, dass Sie alles einschalten, während es sich entwirrt.