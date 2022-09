Need For Speed Heat und Toem heben das PlayStation Plus Essential-Line-up im September hervor

HQ

Es ist ein neuer Monat, und da dies der Fall ist, hat Sony die Spiele enthüllt , die das PlayStation Plus Essential-Line-up im September ausmachen werden. Für diesen Monat wird es zwei PS4-Spiele (Need For Speed Heat und Granblue Fantasy: Versus) sowie ein PS5-Spiel (Toem) geben, wobei alle drei am 6. September erscheinen.

Dies bedeutet natürlich, dass Sie noch ein paar Tage Zeit haben, um Augusts Yakuza: Like a Dragon, Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 und Little Nightmares zu Ihrer Sammlung hinzuzufügen, da diese drei bis zum 5. September bleiben werden.

Ansonsten erhalten PlayStation Plus Extra- und Premium-Abonnenten auch Zugang zu einer Reihe neuer Titel, darunter Deathloop, Assassin's Creed Origins, Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Spiritfarer: Farewell Edition, Chicory: A Colorful Tale, Monster Energy Supercross - The Official Videogame 5, Alex Kidd in Miracle World DX, Rabbids Invasion: The Interactive TV Show, Rayman Legends und Scott Pilgrim vs. The World: The Game - Complete Edition. Alle diese Titel werden ab dem 20. September für diese höheren Stufen verfügbar sein.

Schließlich erhalten PlayStation Plus Premium-Abonnenten am 20. September auch eine Reihe von Classics-Spielen. Sie sind; Syphon Filter 2, The Sly Collection, Sly Cooper: Thieves in Time, Bentley's Hackpack, Toy Story 3 und Kingdom of Paradise.