Star Wars Andor bekommt ein offizielles Filmplakat

Wir sind genau drei Wochen von der Premiere der scheinbar besten Star Wars-Serie seit der Veröffentlichung von The Mandalorian entfernt. Die Rede ist von Andor, das dem Rebellenspion Cassian Andor aus Rogue One folgt. Er wird wieder von Diego Luna gespielt, wobei mehrere aus dem Rogue One-Team an der Produktion beteiligt sind.

Wenn Sie Ihr Gedächtnis darüber auffrischen müssen, wie gut diese Show tatsächlich zu sein scheint, schauen Sie sich den obigen Trailer an. Jetzt haben wir auch das offizielle Filmplakat für die Serie bekommen, mit allen Hauptdarstellern. Andor läuft für 12 Episoden in der ersten Staffel und beginnt am 21. September mit drei Episoden gleichzeitig auf Disney+ zu streamen. Eine 12 Episoden lange zweite Staffel wurde bereits bestätigt.

Was erwarten Sie von Andor?