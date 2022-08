Shovel Knight Dig kommt auf Playstation und Xbox

HQ

Das Shovel Knight Spin-off Shovel Knight Dig wurde bereits 2019 angekündigt, verzögerte sich jedoch schließlich und sollte in diesem Jahr veröffentlicht werden. Und das ist eindeutig ein Versprechen, das die Entwickler halten wollen.

In einem neuen Trailer wurde nun bestätigt, dass PC, Switch und Apple Arcade das Spiel am 23. September bekommen werden. Was ist also mit Playstation und Xbox? Nun, als ein Fan Yacht Club Games auf Twitter danach fragte, antworteten sie so:

Wir werden also Shovel Knight Dig für Playstation und Xbox irgendwann "in der Zukunft" bekommen, aber das ist auch alles, was wir derzeit wissen. Schauen Sie sich das sehr seltsame Video für das Spiel unten an.