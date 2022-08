Alone in the Dark Remake-Schöpfer planen bereits die Veröffentlichung der Grace-Demo

Das Remake (oder "Rewind") des ursprünglichen Alone in the Dark wurde vor ein paar Wochen offiziell gemacht, um dann zu einem der Highlights auf der Gamescom letzte Woche zu werden, wo wir an einer BCD-Präsentation teilnehmen und mit niemand anderem als Mikael Hedberg, Creative Director des neuen Spiels und Autor von SOMA und Amnesia, sprechen konnten.

Neben der Beschreibung der neuen Outdoor-Umgebungen erzählte uns Hedberg von den Gründen und dem Entstehungsprozess hinter der Grace in the Dark-Demo, die die Teilnehmer der deutschen Veranstaltung ausprobieren konnten, solange sie einige Stunden anstanden und den Nachweis erbrachten, 16+ zu sein:

"Sie haben damals 1993 einen spielbaren Teaser gemacht, ich glaube, es ist, als sie Alone in the Dark 2 veröffentlichten, und wir dachten, wir werden, wir sind dabei, einen spielbaren Teaser zu machen, weil wir das komplette Spiel nicht verderben wollten, wir wollten kein kleines Stück daraus herausschneiden, also wollten wir etwas anderes machen und dann dachten wir, Nun, können wir einfach den spielbaren Teaser parodieren, den sie vor 30 Jahren gemacht haben?"

"Und ja, es war eigentlich ziemlich einfach, weil die Person, die du in diesem spielbaren Teaser spielst, der Jack in the Dark hieß, ein Kind namens Grace war, und sie erscheint in Alone in the Dark 2. Und wir hatten Grace bereits als Patientin bei Derceto wieder ins Spiel gebracht. Und so war es wie ja, das ist einfach, wir können sie zur Protagonistin machen, man kann herumlaufen und für eine Weile sie sein, und wenn man spielt, bekommt man ein bisschen Derceto zu sehen, man bekommt irgendwie das Gefühl, und die Stimmung, und das Gefühl, wie sich der Spieler fühlen wird".

"Ich denke, es ist ziemlich gut geworden, und was es ist, ist nur ein Prolog, also ist es kein großer Spoiler, dass das vollständige Spiel ähnlich wie das Originalspiel beginnt, dass Emily Hartwood einen Brief von Jeremy Hartwood bekommt oder sie wird irgendwie benachrichtigt ... Tatsächlich wurde sie im Originalspiel nicht benachrichtigt, dass er sich erhängt hat, aber in unserer Version erhängt er sich nicht, er schickt ihr im Grunde einen Brief als Hilferuf. Und was wir als Grace tun, ist, Jeremy Hartwood zu helfen, diesen Brief zu posten, und es ist eine wirklich kurze, aber süße Fahrt."

"Ich mag es wirklich, weil sie Grace spielt, wieder ein NPC im vollständigen Spiel, aber sie ist so ein seltsames Kind und ich denke, es ist absolut schön, sie einfach zu spielen. Ich mag es einfach, als sie herumzulaufen und auf Dinge zu klicken und Dinge zu beobachten."

Auf die Frage, ob Grace in the Dark irgendwann für Fans außerhalb der deutschen Show erscheinen würde, lächelte der Regisseur und gab zu, dass "ich es sicherlich hoffe, ja", während Michael Paeck von THQ Nordic die Pläne des Publishers bestätigte, diesen spielbaren Prolog irgendwie Survival-Horror-Liebhabern zu bringen. Was den Zeitpunkt betrifft, so muss das Spiel selbst, das sich noch in der Alpha-Phase befindet, zuerst ein eigenes Veröffentlichungsfenster erhalten.