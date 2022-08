Seht euch unseren ersten mit Stars besetzten World of Warcraft: Wrath of the Lich King-Stream auf dem heutigen GR Live an

HQ

Wir sind etwa einen Monat davon entfernt, dass Blizzard offiziell die Tore zu Nordend öffnet, wenn World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic in World of Warcraft Classic debütiert. Während Sie bis zum 26. September warten müssen, um für sich selbst einzutauchen, können Sie sich uns später am Tag anschließen, wenn wir den ersten unserer riesigen Live-Streams starten, die dem Spiel gewidmet sind.

Ab der üblichen Zeit von 15:00 BST / 16:00 CEST auf der GR Live-Homepage werden wir uns mit einigen prominenten Gästen zusammentun, darunter Oscar Dronjak von der Band HammerFall sowie die Streamer SNOWMIXY und AnnieFuchsia. Wir werden uns zusammenschließen und den bitteren Winden von Nordend trotzen, während wir ein paar Stunden Wrath of the Lich King Classic durchspielen wollen, wo es auch Werbegeschenke von 60-Tage-World of Warcraft Classic-Spielzeitcodes geben wird.

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Wenn Sie sich selbst für ein bisschen wie einen Wrath of the Lich King-Experten halten, können Sie an unserem Quiz teilnehmen, das sich um die Erweiterung dreht, um eine Liste von Premium-Preisen zu gewinnen, darunter eine 66-cm-Statue von Arthas, eine Sammleredition des Spiels, T-Shirts und mehr.

Gehen Sie hierher, um das Quiz zu finden und mehr über alle anderen Veranstaltungen zu erfahren, die wir im September geplant haben, um die Rückkehr des Königs zu feiern.