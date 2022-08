Rocksmith+ wird nächste Woche auf dem PC erscheinen

HQ

Ubisoft hat beschlossen, dass es Zeit für Rocksmith+ ist, sein Debüt auf PCs auf der ganzen Welt zu geben, da der Entwickler angekündigt hat, dass das Spiel bereits nächste Woche auf den Markt kommen wird.

Rocksmith+ wurde als Abonnementdienst konzipiert und wird exklusiv für Windows-PCs über den Ubisoft Store verfügbar sein und über ein System verfügen, das darauf abzielt, Menschen das Gitarrenspiel beizubringen, mit einer Reihe von Übungswerkzeugen und "personalisierten Erfahrungen auf jedem Kenntnisstand".

Was die Höhe der Rocksmith+-Abonnements betrifft, so wurde uns gesagt, dass das Spiel £ 12.99 für einen Monat, £ 34.99 für drei Monate und £ 84.99 für ein Jahresabonnement kosten wird. Es wird ein Treueprogramm für Rocksmith 2014-Besitzer geben, das Spielern entweder ein 3- oder 12-monatiges Abonnement bietet, je nachdem, für welches Abonnementniveau die Spieler am Ende auf Rocksmith+ bezahlen.

Ansonsten hat Ubisoft hinzugefügt, dass die mobile Edition des Spiels noch auf dem Weg ist und später in diesem Jahr erscheinen wird. Es gibt keine Erwähnung der Konsoleneditionen.