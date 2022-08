Warner bedauert, dass Zack Snyder grünes Licht für Justice League gegeben hat

HQ

Es ist bekannt, dass Warner Bros. und Zack Snyder nicht die besten Freunde sind, nach einem besonders hitzigen Streit über Justice League, der jahrelang dauerte, bevor die Fans verlangten, den Film so zu sehen, wie er beabsichtigt war, nicht das Debakel von Joss Wheadon. Die Fans mochten, was sie sahen, und dachten, es sei das Warten wert, während die Kritiker in ihren Einschätzungen viel lauwarmer waren. Vor allem aber war es ein Erfolg in Bezug auf die Zuschauerzahlen. 2,2 Millionen sahen Zack Snyders Version in der ersten Woche allein in Amerika. Es sollte auch beachtet werden, dass HBO Max zu dieser Zeit nirgendwo anders angeboten wurde und sobald es den asiatischen Markt erreichte, sahen es so viele Leute, dass die ganze Plattform abstürzte. Natürlich gibt es keinen Zweifel daran, dass es richtig war, Zacks Version zu veröffentlichen, aber Warner ist offensichtlich weit davon entfernt, es zuzugeben.

Laut einem langen Variety-Artikel über die Zukunft von Warner und DC bereut das Studio, dem Film grünes Licht gegeben zu haben. Sie behaupten, von Leuten im Inneren gehört zu haben, dass diese Entscheidung ein Fehler war, und schreiben in dem Artikel so:

"Privat haben Studio-Insider beklagt, dass "Zack Snyder's Justice League" niemals hätte passieren dürfen. Anstatt die unaufhörlichen Online-Kampagnen zum Schweigen zu bringen, um #ReleasetheSnyderCut, hat das vierstündige HBO Max-Feature die lautstarke und extrem online "Snyderverse" -Fangemeinde im Gegensatz zur Führung im Studio im Allgemeinen und bei DC im Besonderen nur weiter verankert. "

Das Problem hier, so behaupten sie, ist, dass sie durch die Veröffentlichung von Snyders Version des Films die Fans gewinnen ließen. Ihre Online-Kampagne, die von Snyder selbst durchgeführt wurde, ließ die Filmfirma wie den einzigen Bösewicht in dem Drama aussehen. Sie mussten einfach nur in Scham sitzen, während Snyder und seine Fans auf der Straße feierten. Aber das war noch nicht alles. Sobald Warner der Forderung, den Film zu veröffentlichen, zustimmte, gaben sie die Macht an das Volk ab. Jetzt hatten sie ihren Willen durchgesetzt und sofort erkannt, dass sie jetzt das Gleiche noch einmal mit anderen Projekten machen könnten. Und tatsächlich, #ReleasetheSnyderCut wurde fast sofort durch #RestoretheSnyderverse ersetzt. Ebenfalls auf der Wunschliste standen ein Ayer Cut des ersten Suicide Squad und eine eigenständige Ben Affleck-Batman-Rolle sowie zwei weitere Fortsetzungen zu Justice League. Es war ein Hashtag-Fest da draußen und Warner erkannte nun, dass sie die Büchse der Pandora geöffnet hatten.

Nun wurde sowieso nichts daraus, als Hauptperson selbst, unter keinen Umständen konnte man sich vorstellen, mit all dem bösen Blut, das unter den Brücken floss, zu Warner und DC zurückzukehren. Er und Netflix hatten sich bereits verstanden und er war nun frei, zu tun, was er wollte, gemäß der Vereinbarung. Was, wie Sie wissen, zwei Zombiefilme sind, aber auch eine Science-Fiction-Produktion, die zum Zeitpunkt des Schreibens in Arbeit ist, Rebel Moon.

Es ist selten die Schuld einer Person, wenn zwei kämpfen (es sei denn, eine Person heißt natürlich Putin), aber wenn man bedenkt, wie viel im Nachhinein darüber herausgekommen ist, wie schlecht Warner die Situation tatsächlich gehandhabt hat, ist es nicht verwunderlich, dass er andere Jagdgründe suchte. Am Ende veröffentlichten sie den Film auch, um die Anzahl der Abonnements zu erhöhen, nicht weil sie nett waren und den Fans zuhörten oder Zack Snyder beschwichtigen wollten. Sie haben sich einfach an Snyders Fangemeinde gewandt und es war nicht einmal sehr subtil, also ist die Tatsache, dass sie jetzt versuchen, die Rolle des Opfers zu übernehmen, einfach tragisch.

Der Versuch, da rauszukommen, wird natürlich nicht sehr einfach sein. Snyders Fans haben es nicht vergessen und werden es so schnell auch nicht vergessen. In der Zwischenzeit nimmt Warner die meisten DC-Projekte in Anspruch, obwohl sie immer noch auf Snyders ursprünglicher Vision basieren, die technisch mit Man of Steel begann. Wenn sich zum Beispiel The Flash als Smash-Hit herausstellt, ist es ein Gewinn für das Snyderverse, da Barry Allen zum ersten Mal in Zacks Justice League auftauchte.

Was halten Sie von Warners Umgang mit dieser Angelegenheit?