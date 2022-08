Hier ist eine vollständige Liste der lizenzierten Kurse für PGA Tour 2K23

Diejenigen von uns, die die Welt der Videospiele verfolgen und jedes Jahr eine Reihe neuer Sportspiele bekommen, sind nichts Neues. Es gibt jedoch eine Handvoll verschiedener Sportarten, die wir ab und zu ein neues Spiel bekommen, aber nicht jedes Jahr. Golf ist eines dieser Spiele.

HB Studios und der Publisher 2K Games schenken uns im Oktober 2022 ein neues Golfspiel PGA Tour 2K23 für PC (Steam), Playstation und Xbox. Insbesondere die PGA TOUR 2K23 Deluxe Edition und die PGA TOUR 2K23 Tiger Woods Edition erscheinen am 11. Oktober und die PGA TOUR 2K23 Standard Edition erscheint am 14. Oktober.

Jetzt wissen wir, welche offiziell lizenzierten Kurse zum Start verfügbar sind. 17 davon kehren von der PGA TOUR 2K21 zurück, und 3 sind neu: Wilmington Country Club (South Course), The Renaissance Club und St. George's Golf and Country Club. Zusätzliche offiziell lizenzierte Kurse werden nach dem Start verfügbar sein und sind auf allen Plattformen kostenlos.

Aber das, was die Spieler lange beschäftigt, ist der Course Designer, mit dem Benutzer ihre eigenen Kurse erstellen und online teilen können.

Hier ist die vollständige Liste der Kurse, die zum Start in PGA TOUR 2K23 verfügbar sind.



Atlantic Beach Country Club



Bay Hill Golf Club & Lodge (Arnold Palmer Platz)



Copperhead (Innisbrook)



Detroit Golfclub



East Lake Golfclub



Quail Hollow Club



Riviera Country Club



St. George's Golf und Country Club



Der Renaissance Club



TPC Boston



TPC Deere Lauf



TPC Louisiana



TPC River Hochland



TPC San Antonio



TPC Sägegras



TPC Scottsdale



TPC Südwind



TPC Summerlin



TPC Twin Städte



Wilmington Country Club (Südplatz)