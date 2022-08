House of the Dragon erhöhte die Zuschauerzahl für Episode 2

HQ

Es ist ziemlich üblich, dass die erste Episode einer neuen TV-Serie große Zahlen anzieht, wobei einige mögen, was sie sehen, und zurückkehren, um mehr zu sehen, wenn die zweiten Episoden ausgestrahlt werden, während andere fallen. Dies führt normalerweise zu weniger Zuschauern in der zweiten Woche.

Aber offensichtlich hat House of the Dragon dieses Problem nicht. Die erste Episode der Show brach nicht nur HBO-Rekorde - sie wurde auch von Episode zwei geschlagen. Die erste Episode wurde am ersten Tag von etwas weniger als 10 Millionen Menschen gesehen, während die zweite Episode im gleichen Zeitraum 10,2 Millionen erreichte.

Es scheint wirklich, als hätten die Leute Game of Thrones verpasst, und wenn der Rest der Show die gleiche Qualität beibehält, denken wir, dass man in den Einschaltquoten tatsächlich noch weiter steigen könnte.

Was denkst du bisher über House of the Dragon?